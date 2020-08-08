توفي ليلة أمس رئيس مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحكيم فارس يحي بالقليعة في تيبازة متأثرا بإصابته بفيروس مورونا (كوفيد-19)، ليوارى الثرى صبيحة اليوم بمقبرة مسقط رأسه ببلدية الشعيبة.

الضحية شهيد الواجب المهني، في الأربعينات من العمر عمل بمستشفى القليعة لأكثر عقدين من الزمن وكان يشغل قبل وفاته رئيسا لمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحكيم فارس يحي بالقليعة، أصيب بفيروس كورونا قبل أسبوعين وهو يؤدي مهامه، وخضع للمتابعة الصحية بالمستشفى، قبل أن يتم إدخاله مصلحة الإنعاش منذ 6 أيام بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تأثره بالفيروس ليسلم روحه لبارئها أمس.

وودع صبيحة اليوم، زملاءه بالمستشفى من أطباء وشبه طبيين من بينهم زوجته المخبرية الفقيد الذي شيعت جنازته نحو مقبرة الشعيبة أين ووري الثرى في حدود العاشرة من صبيحة اليوم بحضور عدد كبير من المواطنين وزملاءه بالمستشفى.