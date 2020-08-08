أودى حادث مرور خطير وقع اليوم شمال الوادي بحياة 3 أفراد قضوا في عين المكان تتراوح أعمارهم ما بين 30 و38 سنة. وحسب مصادر مطلعة، فقد وقع الحادث في على إثر اصطدام شاحنة نقل البضائع من نوع "كيا" مع سيارة نفعية من نوع "أكسبرس" في منطقة الحمراية على مستوى الطريق الوطني رقم 48 الرابط بين ولايتي الوادي وبسكرة. وقد تدخلت وحدة الحماية المدنية لبلدية الحمراية لإجلاء المتوفين من ركام المركبتين اللتين أصيبتا بأضرار بالغة حيث تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى القريب.