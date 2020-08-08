إحتج، اليوم، سكان و تجار ، بأحياء شعبية عتقية و شوارع رئيسة ، بقلب مدينة البليدة، ضد الانقطاع في التيار الكهربائي، و الذي تولد عنه تذبذب في تزويدهم بمياه الشرب و انقطاع في بعض منها، ليوسعوا في دائرة غضبهم ، ضد مصالح مؤسسة النظافة، و التي انتقدوها بترك أحيائهم تغرق وسط النفايات المنزلية و بقايا اضاحي النحر، و تحولت الى عناوين تقتات منها الحيوانات المتشردة، و مصدر لانتشار الروائح المقرفة.

السكان الغاضبون و ممثلون من أبناء المدينة ، دعوا في توضيح لـ " الخبر "، انهم يطالبون بفتح تحقيق حول الانقطاع و التذبذب في التيار الكهربائي و مياه الشرب، و إعادة النظر في تسيير بعض المؤسسات المسؤولة عن النظافة العامة ، مؤكدين أنهم في كل يوم تتراجع مدينتهم ، من حيث الخدمات المقدمة، و تتضاعف معاناتهم في هذه الأيام الصيفية الحارة، و في عز الحجر الصحي الناجم عن انتشار فيروس كوفيد 19، موضحين بأن متاعبهم زادت مع الانقطاع المسجل في التيار الكهربائي، و الذي أثر على تزويدهم بمياه الشرب، و حرمهم من استعمال مكيفات التبريد، في وقت لم تلق نداءاتهم و شكاويهم حول رفع النفايات المنزلية و الأوساخ، التي شوهت غالبية الأحياء و الشوارع منذ فترة ، و بالأخص في هذه الأيام العيدية، من يستجيب لهم، و يخلصهم من تلك الأوساخ، التي أصبحت تزين مداخل العمارات السكنية، و المؤسسات المصرفية و المحلات التجارية، بقلب ساحة التوت، و أحياء القدس و الورود و البنفسج و طريق الشفة و أخرى، و اجتذبت إليها الحيوانات المتشردة، تعبث فيها بحثا عن طعام تجده، ناهيك عنت انتشار مقرف للروائح المبنعثة منها، و من بقايا جلود أضاحي العيد بالخصوص .

و أعرب المحتجون عن وضعية المدينة التي أصبحت عليها، في عز انتشار وباء " كورونا "، و الإهمال الذي أصبحت عليه عدد من الأحياء الشعبية، داعين إلى الصرامة في تسيير مشكل النفايات المنزلية ، خاصة بعد الدعاية التي بادرت إليها مؤسسات مختصة، بان واقع تسيير النفايات المنزلية سيتطور، و ستيتم تعميم تجربة فرزها بكل الأحياء ، لكن يبدو أن ذلك لن يكون، و أنها مجرد تهويل إعلامي فقط .

جدير الإشارة إليه، أن عددا من الأحياء الشعبية، على امتداد بلديات مفتاح شرقا، إلى العفرون غربا، عرفت في هذه الصائفة ، خروج مواطنين إلى الشارع و قطع الطرقات العامة، بسبب الانقطاع و التذبذب في مياه الشرب، و ضعف التيار الكهربائي ببعض منها ،و عدم رفع الأوساخ، ما تزال بعضها تعاني لغاية الساعة.