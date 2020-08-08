أكدت الوزارة الأولى في بيان لها، اليوم السبت، أن استئناف نشاط المقاهي والفنادق والمطاعم يتوقف على تطبيق بروتوكول صحي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحسب البيان فإن استئناف الأنشطة المذكور أعلاه "يظل متوقفا على تنفيذ بروتوكول صحي للوقاية والحماية يتضمن على وجه الخصوص التدابير الآتية: استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنين في الفضاءات الداخلية، ارتداء القناع الواقي إجباريا، تنظيم التباعد الجسدي داخل المحل وخارجه و التطهير المنتظم للأماكن والطاولات والكراسي وفضاءات التجهيزات".

وبالإضافة إلى ما سلف ذكره، تشمل التدابير الوقائية أيضا "وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل والتنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل و وضع محلول مطهر في متناول الزبائن" و كذا "منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح".

وينبغي الإشارة إلى أن "عدم الامتثال لهذه التدابير، سيؤدي إلى الغلق الفوري للفضاء و/أو النشاط المعني".

وعلى صعيد متصل، أشار البيان إلى أنه وفيما يخص مراسم الزواج وغيرها على مستوى قاعات الحفلات والفنادق والمطاعم فـ"ستظل ممنوعة منعا باتا إلى أن تتوفر الظروف الإيجابية لذلك".

وخلص البيان إلى التوضيح أنه "يكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بتدابير الوقاية والحماية هذه التي سيتم توضيحها، كلما دعت الحاجة، بقرار ولائي، والقيام بعمليات تفتيش فجائية للتحقق من مدى الامتثال لهذا النظام".