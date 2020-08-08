اقتنت مديرية الصحة والسكان لولاية وهران مؤخرا جهاز لتحاليل تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي سي أر) بغرض فتح وحدة جديدة للتحليل ستضع تحت تصرف مؤسسات الصحة الجوارية التي تم مؤخرا إشراكها في التكفل بكوفيد-19, حسبما علم لدى ذات المديرية.

ومنذ حوالي شهر تم إشراك مؤسسات الصحة الجوارية (العيادات المتعددة الخدمات) في التكفل بالمصابين بكوفيد-19 لتخفيف العبء على المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران "1 نوفمبر 1954" والمركز ألاستشفائي الجامعي لوهران "الدكتور بن زرجب"، حسبما ذكره المكلف بالاتصال بمديرية الصحة والسكان, يوسف بوخاري.

وتسجل هذه المؤسسات الصحية الجوارية معدل 500 فحص في اليوم. وسيتم إقامة هذه الوحدة الجديدة لتحاليل" بي سي ار" في الأيام المقبلة بالقرب من مخبر النظافة للولاية الكائن بحي "قمبيطة", كما أشير إليه.

ويتطلب المقر الذي سيقام به هذا الجهاز للتحليل الذي يشمل 700 جرعة كشف، يقول بوخاري, "بعض أعمال التهيئة فقط لتكون الوحدة الجديدة جاهزة وتخفف الضغط على الوحدات الثلاثة الكائنة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية والمركز الاستشفائي الجامعي و ملحقة معهد باستور بوهران."

ويدخل اقتناء هذا الجهاز الجديد في إطار تعليمات الوزارة الوصية لإشراك مؤسسات الصحة الجوارية في التكفل بكوفيد-19 لا سيما في جانب الفحص، فيما تخصص المستشفيات الكبيرة للاستشفاء والتكفل بالحالات الخطيرة, وفق ذات المصدر.