بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 34693 حالة، منها 538 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم السبت.

وسجلت ولاية الجزائر أكبر حصيلة يومية بـ80 إصابة، تليها وهران بـ61 إصابة، ثم البليدة بـ56 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ3608 حالة مؤكدة، فيما اصبحت وهران في المرتبة الثانية بـ2690 حالة البليدة (2686 حالة).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 3608 (+80)

وهران: 2690 (+61)

البليدة: 2686 (+56)

سطيف: 2659 (+17)

قسنطينة: 1300 (+40)

باتنة: 1102 (+1)

ورقلة: 1093 (+44)

بجاية: 1031 (+11)

تيبازة: 993 (+8)

الجلفة: 934 (+7)

الوادي: 917 (+0)

بسكرة: 908 (+0)

المسيلة: 846 (+26)

البويرة: 811 (+20)

تلمسان: 733 (+20)

تيارت: 729 (+5)

عنابة: 680 (+31)

المدية: 610 (+9)

بومرداس: 575 (+17)

الأغواط: 571 (+3)

عين الدفلى: 566 (+7)

تبسة: 549 (+13)

تيزي وزو: 536 (+0)

أم البواقي: 526 (+2)

خنشلة: 526 (+0)

مستغانم: 521 (+25)

عين تموشنت: 509 (+6)

أدرار: 502 (+0)

برج بوعريريج: 582 (+3)

جيجل: 377 (+2)

قالمة: 371 (+0)

غرداية: 345 (+0)

سيدي بلعباس: 332 (+6)

سكيكدة: 332 (+2)

معـسكر: 317 (+1)

ميلة: 312 (+8)

تيسمسيلت: 309 (+0)

بشار: 296 (+0)

سوق أهراس: 253 (+0)

نعامة: 240 (+4)

البيض: 223 (+0)

الطارف: 188 (+1)

تمنراست: 179 (+0)

تندوف: 140 (+2)

غليزان: 135 (+0)

الشلف: 107 (+0)

إليزي: 85 (+0)

سعيدة: 59 (+0)