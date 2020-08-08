شب، اليوم، بمزرعة بقرية بورمجان ببلدية الأخضرية 45 كلم غرب مقر ولاية البويرة، حريق مس حشائش جافة وأشجار مثمرة و مداجن خلف خسائر قدرت بـ15000 بين دجاج وكتكوت.

حسب خلية الاعلام والاتصال لولاية البويرة فقد تدخلت اليوم: 08/ 2020/08، على الساعة 11سا و50د بالمكان المسمى قرية بورمجان بلدية ودائرة الأخضرية، حيث تم ارسال، شاحنتي إطفاء متوسطة وشاحنة خزان الحريق وشاحنة المضخة والخزان و سيارتي إسعاف، لأجل حريق حشائش جافة وأشجار الزيتون ومداجن لتربية الدواجن، أما الخسائر المسجلة فتمثلت في احتراق كلي لمدجنين لتربية الدجاج تحتويان على حوالي6000 دجاجة واحتراق كلي لمدجنين يحتويان على حوالي 9000 كتكوت إضافة لاحتراق أربعة هكتارات من الحشائش الجافة والأحراش و حوالي 150 شجرة زيتون و حوالي 100 شجرة برتقال وتم إخماد الحريق من طرف الحماية المدنية بمشاركة مصالح الغابات.