شب، اليوم، بمزرعة بقرية بورمجان ببلدية الاخضرية بـ45كلم غرب مقر ولاية البويرة، حريق مس حشائش جافة وأشجار مثمرة و مداجن خلف خسائر قدرت بـ15000 بين دجاج وكتكوت.

حسب خلية الاعلام والاتصال لولاية البويرة فقد تدخلت اليوم: 08/08/2020؛ على الساعة 11سا و50د بالمكان المسمى قرية بورمجان بلدية ودائرة الاخضرية، حيث تم ارسال، 02شاحنة الاطفاء المتوسطةو شاحنة خزان الحريق وشاحنة المضخة والخزان و 02سيارات للإسعاف)لاجل حريق حشائش جافة واشجار الزيتون ومداجن لتربية الدواجن، اما الخسائر المسجلة فتمثلت في احتراق كلي لـ02 مداجن لتربية الدجاج تحوي حوالي6000 دجاجة من02 إلى كلغ واحتراق كلي لـ02 مداجن يحتوي على حوالي 9000 كتكوت اضافة لاحتراق 04هكتار من الحشائش الجافة والأحراش و حوالي150 شجرة زيتون و حوالي 100 شجرة برتقال اخمد الحريق من طرف الحماية المدنية بمشاركة مصالح الغابات.