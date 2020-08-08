أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعيين أندريا بيرلو مدربا للفريق خلفا لماوريتسيو ساري الذي تمت إقالته اليوم السبت، بسبب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا أمس الجمعة أمام ليون رغم الفوز بهدفين مقابل هدف في إياب دور الـ16، ما جعل إدارة اليوفي تقرر إقالة ساري من منصبه.

ووقع بيرلو على عقد رسمي مع إدارة يوفنتوس، يمتد لمدة عامين حتى 30 جوان 2022.

يذكر أن بيرلو تولى مؤخرا تدريب فريق يوفنتوس تحت 23 عاما بدء من الموسم المقبل.

وانتقل بيرلو من ميلان إلى يوفنتوس مجانا بعد انتهاء عقده مع الأول صيف العام 2011.

وشارك بيرلو في مسيرته في 756 مباراة لكل الأندية التي لعب لها، سجل خلالها 73 هدفا وصنع 120. ومع منتخب إيطاليا لعب في 116 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا وصنع 23.

وفاز بيرلو بجائزة أكثر صانع للأهداف في مونديال 2006 والكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب، وكذلك اختير ضمن فريق البطولة وحصل على جائزة رجل مباراة نهائي المسابقة، واختير ضمن فريق الأفضل لعام 2006.

وتواجد بيرلو في قائمة المرشحين للكرة الذهبية 3 مرات، حصل على المركز التاسع عام 2006 والخامس عام 2007 والسابع عام 2012.