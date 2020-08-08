نشرت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت شريط فيديو يبين سد بني هارون لحظة وقوع الهزة الأرضية التي ضربت ولاية ميلة أمس الجمعة وبلغت شدتها 4.9 درجات على سلم ريشتر.

وحسب ما نشرت الوزارة على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" فإن الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة جهاز التسمُع يُظهر مدى مقاومة السد لهذه الظاهرة الطبيعية.

وكانت الوزارة قد أكدت في بيان لها أمس الجمعة أنه لم يتم تسجيل أي ضرر بسدود ولاية ميلة وأن سد بني هارون تفاعل بكل إيجابية مع الزلزال.

كما أن الفريق التقني للسد وفور وقوع الزلزال الذي ضرب المنطقة سارع إلى فحص المنشأة وقياس التحركات وضغط الماء ولم يسجل أي تأثر أو ضرر على مستوى ثلاثة سدود بولاية ميلة.

وفندت الوزارة كل ما تم تداوله من "أخبار مغلوطة" بخصوص مباشرة عملية تفريغ مياه سد بني هارون لتخفيف الضغط تحسبا لأي طارئ.