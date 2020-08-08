تعرض رئيس بلدية الحدائق غربي سكيكدة السيد غ.محمد الصالح إلى اعتداء جبان من قبل شاب في العقد الثالث ، وحسب الضحية فان الشاب اعتدى عليه في بداية الأمر بالكلام وحدث هذا أثناء عودة المير من المقهى ،حيث وقع سوء تفاهم بينه والمعتدي الذي وصف المير بالمنافق حسب الضحية فقام الشاب برمي رئيس البلدية بقارورة ماء أصابه على مستوى الذراع الاعتداء لم يتوقف عند هذا الحد بل حاول المعتدي ضربه بكرسي حديدي إضافة إلى السب والشتم .

المير في تصريحه لـ الخبر أكد انه قد رفع شكوى إلى مصالح الأمن لدائرة الحدائق كما انه سيرفع شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة وتجدر الإشارة ان مواطني بلدية الحدائق قد استنكروا لهذا الاعتداء الذي تعرض له رئيس البلدية .