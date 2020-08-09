سحلت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على سلم ريشتر المنطقة الغربية لولاية تيبازة ،و تم تحديد مركز الهزة الأرضية بالساحل البحري على بعد 19 كلم شمال غرب بلدية سيدي غيلاس غربي الولاية.



الزلزال الذي ضرب الجهة الغربية لولاية تيبازة على الساعة منتصف الليل (00:00) شعر به سكان الولاية خاصة الجهة الغربية منها وحتى جزء من الولايات المجاورة منها عين الدفلى ،البليدة والجزائر العاصمة حددت مركزه بـ 19 كلم شمال غرب بلدية سيدي غيلاس .

وأحدثت الهزة هلعا في أوساط ساكنة الجهة الغربية حيث غادرت عائلات ببلديات قوراية ومسلمون منازلها على وقع الهزة.



