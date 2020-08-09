قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم، احصاء أزيد من 4000 مسجد على المستوى الوطني معني باعادة الفتح التدريجي.

وأشار الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية، إنه بعد عملية المعاينة تم احصاء 24 بالمئة من مجموع المساجد الموزّعة عبر التراب الوطني توفرت فيها الشروط اللازمة، " بما فيها شرط الاتساع لـ1000 مصلي".

وبخصوص كيفية تطبيق “البروتوكول” الصحي في المساجد، قال الوزير إنه سيكون بإشراف وزارة الشؤون وتحت مراقبة الوالي الذي يرأس اللجنة العلمية الولائية لأن الأمر ليس خاصا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف فقط.