أبدى لاعبو ريال مدريد مشاعر سلبية اتجاه زميلهم البلجيكي إيدين هازارد بعد ظهوره خلال الموسم الحالي بمستوى متواضع في المباراة أمام مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي, حسبما كشفت عنه تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد.

ونقل التقرير ردود الفعل السلبية داخل غرفة ملابس ريال مدريد عقب انتهاء موسم الفريق الملكي بتوديعه المسابقة الاوروبية اول امس الجمعة.

وكان ريال مدريد اقصي من دورة رابطة أبطال أوروبا عقب الخسارة 1-2 , أمام مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي.

واوضح برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، أن الغالبية العظمى من لاعبي ريال مدريد يريدون الاستمرار في العمل مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان , مضيفا أنه بالمقابل فان بعض اللاعبين محبطون من أداء إيدين هازارد.

وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، إلا أنه غاب لفترات طويلة للإصابة، ولم يحرز سوى هدفا واحدا في كل البطولات.