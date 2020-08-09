بلغت نيوزيلندا اليوم، عتبت الـ 100 يوم دون تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

رغم هذا الانجاز الكبير في عالم موبوء، قررت السلطات المحلية عدم تخفيف الاجراءات الوقائية، وقال مدير الصحة في البلاد، آشلي بلوفيلد "ما تم تحقيقه ممتاز لكن لا يحق لنا التراخي"، وأضاف "شاهدنا بأي سرعة يمكن للفيروس اعادة الانتشار"

ويتواجد حاليا في نيوزيلندا 23 مصابا بالفيروس يتواجدون في الحجر وكلهم عادوا من الخارج.

للاشارة نيوزيلندا بها 5 ملايين نسمة، أحصت منذ بداية الجائحة 1219 حالة إصابة ووفاة 22 شخصا وتم تشخيص آخر حالة يوم الفاتح ماي الماضي. وقامت بغلق حدودها يوم 19 مارس، واستعاد السكان حياة شبه عادية.