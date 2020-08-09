تمكنت مصالح الأمن مؤخرا من توقيف عصابة لها علاقة بمحرضين في داخل وخارج البلاد والمال الفاسد ومتورط فيها إداريون و بعض الأشخاص من الأسلاك الأمنية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد نقلا عن المصالح الأمنية.

وذكر المصدر أن "مصالحنا الأمنية تمكنت في الأيام القليلة الماضية من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية لها علاقة ببعض المحرضين في الداخل والخارج والمال الفاسد متورط فيها بعض المسؤولين الإداريين وبعض الأشخاص من الأسلاك الأمنية". وأضافت مصالح الأمن بأن العصابة التي "يقودها لاعب دولي سابق في كرة القدم تضم أيضا مسجونين وفارين" من البلاد، دون إعطاء تفاصيل أكثر.