انتشلت، زوال اليوم الأحد، جثة غريق في سد وادي الأكحل بإقليم بلدية عين بسام 23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة من قبل أعوان الحماية المدنية لدائرة عين بسام وفريق من الغطاسين من الوحدة الرئيسية بالبويرة.

وحسب الملازم الأول والمكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية عبدات يوسف، تدخلت مصالح الحماية المدنية لقطاع عين بسام مدعومة بوحدة الغطاسين من الوحدة الرئيسية بالبويرة اليوم في حدود الساعة الثانية زوالا، لانتشال جثة غريق بسد الأكحل بعين بسام.

الضحية يبلغ من العمر 21 سنة، وحسب مصادر محلية فإن جثة الضحية تم الإبلاغ عنها من طرف شهود عيان بعد مشاهدتها تغرق بمياه السد وقد تمت إحالتها على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين بسام من طرف مصالح الحماية المدنية بعد ساعتين من البحث والغطس.