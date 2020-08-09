سجلت الجزائر، 521 إصابة جديدة و09 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وكشف رئيس لجنة رصد متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34214 حالة مؤكدة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1302 حالة.

أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 34.214 وهو ما يمثل 1.2 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ 24 ساعة

الماضية، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 24.506 شخص، ووجود 57 مريضا بالعناية المركزة.

أضاف فورار بأن 30 ولاية سجلت بها أقل من 10 حالات مؤكدة خلال الفترة ذاتها و 18 ولاية أحصت ما يفوق 10 حالات.