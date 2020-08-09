دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى "التحرك سريعا وبفاعلية" لضمان وصول المساعدات إلى الشعب اللبناني لتدارك الأوضاع الإنسانية التي تشهدها العاصمة بيروت.

وشدد ماكرون، خلال افتتاح مؤتمر المانحين لدعم لبنان والذي يعقد عبر تقنية الفيديو في أعقاب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت، على "ضرورة بناء استجابة دولية تحت تنسيق الأمم المتحدة، والتسريع في تقديم المساعدات للبنان".

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي "موحدا" رغم "الظروف الجيوسياسية" المحيطة بلبنان.

وكان انفجار ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي إثر حريق اندلع في مخزن يضم 2750 طنا من "نيترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار مما دمر المرفأ كليا وأوقع 158 ضحية و6 آلاف جريح اضافة إلى وقوع أضرار هائلة في المدينة قدرت بنحو 15 مليار دولار ما دفع الحكومة الى اعلان بيروت "مدينة منكوبة".

وتعهدت الحكومة اللبنانية بالقيام بتحقيق شفاف لكشف ملابسات التفجير بمهلة 5 ايام كما أوقف القضاء أول امس الجمعة مدير مرفأ بيروت ومديري الجمارك الحالي والسابق على ذمة التحقيق اضافة الى 16 شخصا من الموظفين في المرفأ.