قالت المفوضية الأوروبية إنها ستخصص 30 مليون أورو إضافية لدعم لبنان في التعاطي مع آثار الدمار الذي خلفه الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

وأضافت المفوضية في بيان اليوم ألأحد أنه خلال مؤتمر دعم لبنان، الذي استضافته باريس افتراضيا، "تعهدت المفوضية الأوروبية بتمويل جديد قيمته 30 مليون أورو للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الإنفجار"، موضحة أن ذلك يضاف إلى 33 مليون يورو كانت رئيسة المفوضية قد أعلنت عنها سابقا".

وذكر البيان أن التمويل الجديد سوف يمرر من خلال وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية، وسوف تتم مراقبته بشكل حازم بحيث يستفيد منها مئات الآلاف

وكان انفجار قد وقع، مساء الثلاثاء الماضي، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن إلى مقتل 158 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

كما تسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له، وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة.