تطالعون غدا في النسخة الورقية لجريدة "الخبر"، حوارا مع المؤرخ وخبير الأنتربولوجيا ومكتشف جماجم الشهداء في متحف "الإنسان" بباريس، على فريد بلقاضي. وهو أول تصريح إعلامي له منذ عودة رفاة المقاومين مطلع شهر جويلية الفارط.

يتطرق المؤرخ في هذا الحوار لقضية رفاة المقاومين وإلى مسائل أخرى كمدفع بابا مرزوق وعمل لجنة الخبراء المشتركة التي تم تشكيلها مؤخرا، وأيضا احتفاظ فرنسا بمجسمات تمثيلية لرؤوس الشهداء من بينهم مساعد للأمير عبد القادر.