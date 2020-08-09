اندلع حريق مهول في حدود منتصف نهار اليوم الأحد بغابات مرتفعات منطقة بني عطلي شمالي المدية، وقد آستهلت منذ اللحظات الأولى لاندلاعه، حسب بيان أولي لخلية إعلام المديرية الولائية للحماية المدنية، كل الطاقات البشرسة وعتاد الإطفاء للرتلين المشتركين بين قطاعي الحماية المدنية والغابات التابعين لولاية المدية والمنصبين منذ بداية فصل الصيف، إلا أن جبلية و وعورة المكان شساعة الحريق وألسنة لهبه التي لوحظ حجمها الكبير والمرعب من أماكن بعيدة على غرار عاصمة الولاية، إستدعى تدخل طائرتين حوامتين تابعتين للمديرية العامة للحماية المدنية للمساهمة في كبح الحريق الذي أتي على مساحات شاسعة من الثروة الغابية المتكونة أساسا من أربعة أنواع من الأشجار زيادة على كثافة الأحراش على غرار الصنوبر الحلبي والضرو.

وفي إتصال بهما، أكد كل من رئيس المقاطعة الإقليمية للغابات بمعية رئيس مصلحة حماية الثروة الغابية والنباتية على مستوى محافظة المدية الذين كانا منهمكين رفقة عشرات من أعوان قطاعهما وعشرت آخرين من أعوان الإطفاء للحماية المدنية، يقودهم المدير الولائي للقطاع، بأنه تم إنقاذ قاعدة الحياة التابعة للمجمع الصيني القائم بمتابعة أشغال إنجاز المسافة المتبقية من الطريق السيار شفة – برواقية، بعدما طالت ألسنة اللهب غابات حواشي تلك القاعدة، فيما تستمر مقارعة النار التي تبقى أسباب اندلاعها مجهولة إلى غابة ساعة متأخرة من مساء اليوم، دون أن تسجل بسبب عزلتها عن المنطق المأهولة أية خسائر بشرية بحسب ذات المصدر.