بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 35214 حالة، منها 521 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني، اليوم.

وفيما يلي توزيع الإصابات الجديدة عبر الولايات

- الجزائر: 3674 (+66)

- وهران: 2690 (+59)

- البليدة: 2711 (+25)

- سطيف: 2673 (+14)

- قسنطينة: 1318 (+18)

- باتنة: 1114 (+12)

- ورقلة: 1104 (+11)

- بجاية: 1040 (+09)

- تيبازة: 1004 (+11)

- الجلفة: 956 (+22)

- بسكرة: 936 (+28)

- الوادي: 926 (+09)

- المسيلة: 851 (+05)

- البويرة: 822 (+11)

- تلمسان: 753 (+09)

- تيارت: 729 (+00)

- عنابة: 680 (+00)

- المدية: 622 (+12)

- الأغواط: 575 (+04)

- بومرداس: 575 (+00)

- عين الدفلى: 569 (+03)

- تبسة: 565 (+07)

- تيزي وزو: 536 (+0)

- أدرار: 536 (+34)

- أم البواقي: 533 (+07)

- خنشلة: 526 (+0)

- عين تموشنت: 524 (+15(

- مستغانم: 524 (+03)

- قالمة: 393 (+22)

- برج بوعريريج: 585 (+3)

- جيجل: 382 (+05)

- غرداية: 349 (+04)

- سكيكدة: 339 (+07)

- سيدي بلعباس: 338 (+06)

- معـسكر: 319 (+02)

- ميلة: 312 (+00)

- تيسمسيلت: 311 (+00)

- بشار: 296 (+0)

- سوق أهراس: 256 (+03)

- النعامة: 244 (+4)

- البيض: 223 (+0)

- الطارف: 191 (+03)

- تمنراست: 179 (+0)

- الشلف 149 (+42)

- تندوف: 140 (+00)

- غليزان: 135 (+02(

- إليزي: 96 (+11(

- سعيدة: 59 (+0)