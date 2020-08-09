توزيع عدد الإصابات حسب الولايات

أخبار الوطن
9 أغسطس 2020 () - ف.ن
0 قراءة
+ -

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 35214 حالة، منها 521 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني، اليوم. 

وفيما يلي توزيع الإصابات الجديدة عبر الولايات

                                                       

-          الجزائر: 3674 (+66)

-          وهران: 2690 (+59)

-          البليدة: 2711 (+25)

-          سطيف: 2673 (+14)

-          قسنطينة: 1318 (+18)

-          باتنة: 1114 (+12)

-          ورقلة: 1104 (+11)

-          بجاية: 1040 (+09)

-          تيبازة: 1004 (+11)

-          الجلفة: 956 (+22)

-          بسكرة: 936 (+28)

-          الوادي: 926 (+09)

-          المسيلة: 851 (+05)

-          البويرة: 822 (+11)

-          تلمسان: 753 (+09)

-          تيارت: 729  (+00)

-          عنابة: 680 (+00)

-          المدية: 622 (+12)

-          الأغواط: 575 (+04)

-          بومرداس: 575 (+00)

-          عين الدفلى: 569 (+03)

-          تبسة: 565 (+07)

-          تيزي وزو: 536 (+0)

-          أدرار: 536 (+34)

-          أم البواقي: 533 (+07)

-          خنشلة: 526 (+0)

-          عين تموشنت: 524 (+15(  

-          مستغانم: 524 (+03)

-          قالمة: 393 (+22)

-          برج بوعريريج: 585 (+3)

-          جيجل: 382 (+05)

-          غرداية: 349 (+04)

-          سكيكدة: 339 (+07)

-          سيدي بلعباس: 338 (+06)

-          معـسكر: 319 (+02)

-          ميلة: 312 (+00)

-          تيسمسيلت: 311 (+00)

-          بشار: 296 (+0)

-          سوق أهراس: 256 (+03)

-          النعامة: 244 (+4)

-          البيض: 223 (+0)

-          الطارف: 191 (+03)

-          تمنراست: 179 (+0)

-          الشلف 149 (+42)

-          تندوف: 140 (+00)

-          غليزان: 135 (+02(

-          إليزي: 96 (+11(

-          سعيدة: 59 (+0)

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول