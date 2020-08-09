توزيع عدد الإصابات حسب الولايات
بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 35214 حالة، منها 521 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني، اليوم.
وفيما يلي توزيع الإصابات الجديدة عبر الولايات
- الجزائر: 3674 (+66)
- وهران: 2690 (+59)
- البليدة: 2711 (+25)
- سطيف: 2673 (+14)
- قسنطينة: 1318 (+18)
- باتنة: 1114 (+12)
- ورقلة: 1104 (+11)
- بجاية: 1040 (+09)
- تيبازة: 1004 (+11)
- الجلفة: 956 (+22)
- بسكرة: 936 (+28)
- الوادي: 926 (+09)
- المسيلة: 851 (+05)
- البويرة: 822 (+11)
- تلمسان: 753 (+09)
- تيارت: 729 (+00)
- عنابة: 680 (+00)
- المدية: 622 (+12)
- الأغواط: 575 (+04)
- بومرداس: 575 (+00)
- عين الدفلى: 569 (+03)
- تبسة: 565 (+07)
- تيزي وزو: 536 (+0)
- أدرار: 536 (+34)
- أم البواقي: 533 (+07)
- خنشلة: 526 (+0)
- عين تموشنت: 524 (+15(
- مستغانم: 524 (+03)
- قالمة: 393 (+22)
- برج بوعريريج: 585 (+3)
- جيجل: 382 (+05)
- غرداية: 349 (+04)
- سكيكدة: 339 (+07)
- سيدي بلعباس: 338 (+06)
- معـسكر: 319 (+02)
- ميلة: 312 (+00)
- تيسمسيلت: 311 (+00)
- بشار: 296 (+0)
- سوق أهراس: 256 (+03)
- النعامة: 244 (+4)
- البيض: 223 (+0)
- الطارف: 191 (+03)
- تمنراست: 179 (+0)
- الشلف 149 (+42)
- تندوف: 140 (+00)
- غليزان: 135 (+02(
- إليزي: 96 (+11(
- سعيدة: 59 (+0)