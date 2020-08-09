توفيت، اليوم، الحاجة خيرة عماري، أكبر معمرة بولاية تيارت وبالجزائر على الأرجح، عن عمر يناهز 122 سنة ببلدية قرطوفة ﴿5 كلم شمالي تيارت﴾.

وولدت الحاجة خيرة في 24 أفريل 1897 بمنطقة الطريش التابعة لبلدية وادليلي، حسب شهادة ميلادها، وعاشت فترة الاستعمار الفرنسي وعهد الاستقلال رفقة زوجها حمزة بلحسين الذي كان مجاهدا معروفا بالمنطقة حسب شهادة من عايشوه، وأولادها و أحفادها وكانت هذه المعمرة تتمتع بذاكرة جيدة وقوة الحركة إلى أن مرضت قبل 3 أشهر حسب شهادة أحد أقاربها، وتعتبر أكبر معمرة بالولاية والجزائر، توفيت عن عمر 122 سنة و 106 أيام.

وشيعت جنازة الفقيدة بعد صلاة العصر بمقبرة الشيخ الصحراوي بالمخرج الشمالي لبلدية قرطوفة.