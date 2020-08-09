أعلنت رئاسة الجمهورية عن نتائج اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، بتقنية التواصل المرئي.

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الحكومة باطلاع الرأي العام بنتائج التحقيقات حول الحوادث والاختلالات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة. والإسراع في استكمال التحقيقات الجارية في قضايا الحرائق وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب والندرة المفاجئة للسيولة المالية على مستوى مراكز البريد.

الرئيس تبون يأمر بالسهر على معاقبة المتورطين في الأحداث بكل حزم، ويعلن عن تفكيك شبكة مختصة في تحطيم أعمدة الكهرباء بالبويرة

الرئيس تبون يأمر بوضع منظومة يقظة في كل الولايات.

- منظومة اليقظة تعمل تحت سلطة الوالي

- المنظومة تتابع وتقيم تطور الوضع الصحي يوميا

- إعادة الحجر الصحي فورا بأي ولاية في حالة تدهور الوضع

الرئيس يأمر بإصلاحات عميقة وهيكلية في قطاع الجامعات.

- إصلاح منظومة الخدمات الجامعية.

- تحسين الخدمات الجامعية من إيواء ونقل وبمراجعة نظام النقل الجامعي.

- فتح الماستر والدكتوراه أمام كل الطلبة.