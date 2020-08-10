كشف يزيد عريف مدير المؤسسة الاستشفائية العمومية هوام علي بمرسط شمال عاصمة الولاية تبسة عن برمجة عمليات تطوعية اسبوعيا لمساعدة المصلحة المرجعية كوفيد 19 بمستشفى بكارية بالنظر إلى تزايد عدد المصابين وضرورة دعم المصلحة الرئيسية بالولاية.

وبحسب ذات المسؤول فإن إطارات المؤسسة الاستشفائية العمومية بمرسط من الأطباء والممرضين والعمال كانوا يوم الإثنين على موعد مع الحملة التطوعية الثانية للتدخل الإرادي على مستوى المؤسسة الاستشفائية العمومية بوڨرة بولعراس بكارية التي تحتضن مصلحة كوفيد 19 الرئيسية بالولاية بالنظر للضغط الكبير الذي تشهده للتكفل بالمرضى

أين شارك أكثر من 35 موظفا من الأسلاك المهنية والأطباء والشبه الطبيين في عملية تطوعية خارج أوقات العمل الرسمي بمستشفى مرسط أين يتكفل عمال النظافة بدورات المياه وحجرات الاستشفاء وتعقيم مختلف المرافق وتوجيه الاهتمام لنظافة المرضى وحاجاتهم من الحلاقة والإطعام إلى غير ذلك سيما كبار السن والمرضى المزمنين منهم . فيما يعمل الطاقم الطبي والشبه الطبي في فترة التطوع على إتمام المراقبة والمتابعة وتوجيه النصائح والإرشادات للمرضى .

وقد لقيت العملية ارتياحا كبيرا وسط زملائهم من مستشفى بكارية موجهين النداء لكل العمال والموظفين في المؤسسات الأخرى للتجند والتضامن للتكفل بالمصابين ومواجهة انتشار الوباء. ويضيف مدير مستشفى مرسط يزيد عريف إن العملية التطوعية مستمرة مرة أسبوعيا وتشهد ارتفاع وتيرة المشاركة فيها بصفة طوعية من مختلف الأسلاك مع تكفل المؤسسة بوسائل ومواد التنظيف