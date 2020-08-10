أقدم شخص في العقد السابع من عمره، على وضع حد لحياته اليوم الإثنين بعدما شنق نفسه بواسطة قطعة قماش مستندة لسقف بيته الواقع بحي أولاد بوشية بالمخرج الشرقي لمقر بلدية البويرة.

وحسب ما تحصلت عليه " الخبر" من الملازم الأول يوسف عبدات المكلف بخلية الإعلام والاتصال من معلومات فإنه " في حدود الساعة منتصف الليل والنصف تدخلت مصالح الحماية المدنية من القطاع الرئيسي لتحويل جثة شخص وجد متوفي، ومعلق بسقف بيته بقطعة قماش، حيث تم تحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف" في حين فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادثة.