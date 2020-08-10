تظهر الأرقام والبيانات الرسمية ارتفاعا مطردا في عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، حيث بلغ عدد الوفيات حتى الآن أكثر من 731 ألفا، فيما اقترب عدد المصابين من 20 مليون مصاب.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم، حيث بلغ عدد الوفيات فيها 163 ألفا، فيما تجاوز عدد المصابين 5 ملايين شخص.

وفي البرازيل أظهرت آخر بيانات وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات تجاوز 100 ألف، كذلك تجاوز عدد المصابين 3 ملايين مصاب.

وتأتي المكسيك في المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث سجلت أكثر من 52 ألف حالة وفاة، وتجاوز عدد المصابين 4.8 ألف مصاب.

وفي بريطانيا حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح نحو 47 ألف شخص، وسجلت السلطات الصحية أكثر من 312 ألف إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.

وتسبب تفشي الوباء في الهند في وفاة أكثر من 44 ألف شخص، فيما تم تسجيل 2.2 مليون إصابة حتى الآن.

وتحتل إيطاليا المرتبة السادسة في قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت أكثر من 35 ألف وفاة و250 ألف إصابة.

وفي فرنسا حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 30 ألف شخص، وتجاوز عدد المصابين 235 ألفا منذ بدء تفشي الوباء، تليها إسبانيا التي تجاوز فيها عدد الوفيات 28 ألف حالة وفاة، وبلغ عدد المصابين أكثر من 314 ألفا.

وفي البيرو التي تحتل المرتبة التاسعة في قائمة الدول الأكثر تضررا تجاوز عدد الوفيات 21 ألفا، وسجلت حوالي 480 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي إيران التي تشهد موجة ثانية من تفشي الوباء حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح نحو 18500 شخص، وتم تسجيل 326 ألف إصابة.