أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البرواقية بإيداع الشخص المدعو (ب.م) الحبس المؤقت بتهمة إشعال النار عمدا في غابة وحقول مزروعة أشجار وهي الأفعال المعاقب عليها طبقا للمادة 296 من قانون العقوبات.

وحسب بيان لمحكمة البرواقية تحصلت "الخبر" على نسخة منه فإن وقائع القضية تعود إلى الفاتح من الشهر الجاري على الساعة العاشرة ليلا، اندلع حريق بالمكان المسمى غابة الفرنان بمحاذاة فرقة سيدي حمو ببلدية البرواقية وبعد أن تمكنت مصالح الحماية المدنية التي كانت مرفوقة بالدرك الوطني من إخماد النيران التي التهمت هكتارين من المساحة الغابية، تم توقيف المعني الذي اعترف أنه قام باستعمال ولاعة وإضرام النار في الحشائش في عدة جهات ولاذ بالفرار ودافعه في ذلك الانتقام من أحد أقربائه الذي كان يسهر بمكان اندلاع الحريق قصد توريطه وتوجيه الاتهام له.