قال مدير المعهد الوطني للصحة العمومية وعضو لجنة متابعة ورصد جائحة كورونا، إلياس رحال، إن الاتجاه نحو اللامركزية في اتخاذ القرارات لمكافحة الفيروس، مؤكدا أن تشكيل لجان ولائية للرصد وإعطاء صلاحيات اتخاذ القرار على المستوى المحلي أعطى نتائج ايجابية.

واعتبر رحال في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن القرارات المتخذة مؤخرا تشكل مسارا منطقيا، وأحسن وسيلة للقضاء على الوباء هي اللامركزية، كما ساهمت في التخفيف على المستشفيات.

وأمر الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، بوضع منظومة يقظة على مستوى كل ولايات الوطن، تكلف، تحت سلطة الوالي، بالمتابعة والتقييم اليومي، لتطور الوضع الصحي وإقرار إعادة الحجر الصحي فورا، في حالة تدهور الوضع.