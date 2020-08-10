تنطلق اليوم الإثنين، من قصر المعارض الصنوبر البحري قافلة تضامنية للهلال الأحمر الجزائري تضامنا مع سكان ولاية ميلة بعد الهزات الأرضية التي شردت الكثير من العائلات.

وتضم القافلة حسبما أفادت به رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس 150 طنا من المواد الغذائية والأغطية، إضافة إلى تجهيزات طبية بمئتي مليون سنتيم لصالح مستشفى ميلة .

وكشفت المتحدثة ذاتها في تصريح للإذاعة الجزائرية أن الهلال الأحمر عزز فرعه بالولاية بأخصائيين في تسيير الكوارث لتوفير الدعم النفسي للمتضررين.