أعلنت مؤسسة المياه والتطهير "سيال"، اليوم الإثنين، عن انقطاع التزويد بالماء ، في سبع بلديات بالعاصمة.

وحسب بيان المؤسسة، يتعلق الأمر بكل من بلديات درارية، العاشور، أولاد فايت، سويدانية، الشراڨة، دالي ابراهيم. وأوضحت الشركة أن المياه ستنقطع ابتداء من منتصف نهار اليوم الإثنين، إلى غاية منتصف نهار غد الثلاثاء. ويرجع انقطاع المياه إلى أشغال تصليح تسرب المياه، على مستوى درارية.

وأشارت سيال إلى أنه تم التبليغ عن هذا التسرب منذ شهر، وتم تصليحه سريعا خاصة وأنه تزامن مع عيد الأضحى. ولتجنب تكرار مثل هذه الانقطاعات، ستقوم سيال بتصليح تسربين بكل من المعالمة ودالي ابراهيم.