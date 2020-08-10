انتقل إلى رحمة الله صباح، هذا الإثنين، الممثل الفكاهي بشير بن محمد، المعروف باسم "عمي بشير ماركة" بمنزله العائلي بحي فيلالي بقسنطينة، عن عمر ناهز 85 سنة إثر مرض عضال حسب ما علم من مديرية الثقافة.

وقد شارك الفنان الراحل في عدة أعمال فكاهية على غرار "أعصاب و أوتار" و "ناس ملاح سيتي" و"يا عامر يا ناسي" و فيلمي "كحلة و بيضة" و "ريح تور" وغيرها حيث جمع في الأدوار التي أداها بين الأب التقليدي والجار العصبي والمناصر المرح.

ويعرف عن الفقيد روحه المرحة و الابتسامة التي لا تفارق محياه. وسيوارى جثمان الفقيد بعد ظهر اليوم الإثنين بالمقبرة المركزية.