أودت حوادث المرور بحياة خمسة أشخاص فيما أصيب 178 آخرون بجروح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، في بيان لها.

فخلال الفترة الممتدة ما بين 09 إلى 10 أغسطس الجاري، أحصت وحدات الحماية المدنية 153 تدخلا في حوادث المرور خلفت وفاة 05 أشخاص وإصابة 178 آخرين بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة ، تم إسعافهم في مكان الحوادث ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وقد سجلت أثقل حصيلة بولاية سطيف بوفاة شخص و إصابة 19 آخرين بجروح, مثلما أشار إليه المصدر ذاته.

و على صعيد آخر، قام غطاسو الحماية المدنية لولاية البويرة بانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 21 سنة، توفي غرقا في سد بالمكان المسمى وادي لكحل بلدية سور الغزلان.

و من جهة أخرى، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، بإخماد 60 حريقا منها 17 حريق غابة، 17 حريق أدغال، 19 حريق حشائش و أحراش ، 07 حرائق محاصيل زراعية أدت إلى إتلاف 116 هكتار من الغابات ، 63 هكتارا من الأدغال ، 168 هكتارا من الحشائش وكذا 908 أشجار مثمرة و 68 نخلة محروقة.