كشف الدولي الجزائري، يوسف عطال، أنه باق مع نادي نيس الفرنسي، ولن يغادره إلا من أجل التوقيع في نادي كبير.

وصرح عطال لجريد "ليكيب" الفرنسية أن مستواه الفني في تحسن مستمر، بفضل المنافسة الكبيرة التي يجدها داخل التشكيلة، وبأنه يمتلك طموحات كبيرة جدا، رغم أنه عائد من إصابة خطيرة أبعدته طويلا عن المنافسة.

وأوضح خريج مدرسة بارادو، أن لديه العديد من العروض، لكن تأهل نادي نيس للمشاركة في منافسة "أوروبا ليغ" تحفزه على مواصلة المغامرة "لو غادرت نادي نيس فسيكون من أجل التوقيع مع فريق كبير"، وأضاف عطال قائلا " لم أؤدي موسما جيدا بسبب الإصابة لذلك أطمح في تعويض ما فاتني خلال منافسة "أوروبا ليغ" التي ستكون أول كأس أوروبية سألعبها'' ومن المتوقع أن يواصل بطل إفريقيا 2019، الذي يربطه عقد مع نادي الجنوب الفرنسي إلى غاية جوان 2023، مغامرته في نيس إلا إذا حدثت مفاجأة خلال الميركاتو الصيفي.