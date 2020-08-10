أعلن وزير الصحة حمد حسن بعد خروجه من جلسة الحكومة بأن حكومة الرئيس حسان دياب استقالت، لافتاً إلى أن الشعب يعرف مرتكبي جريمة انفجار المرفأ. وشدد على أن "الاستقالة ليست تهرباً من المسؤولية".

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية، بأن رئيس الحكومة حسان دياب سيعلن بعد قليل استقالة حكومته ويتوجه إلى بعبدا لتقديمها إلى الرئيس ميشال عون الذي يقبلها، ويطلب من رئيس الوزراء المستقيل وحكومته الاستمرار بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 160 قتيلا، فيما لا يزال 20 شخصا في عداد المفقودين حتى اللحظة، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الصحة إن 6000 شخص أصيبوا جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وذكر محافظ بيروت، مروان عبود، في تصريح صحفي، أمس الأحد، أن بعض الأجساد التي عُثر عليها لا وجود لحمض نووي مطابق لها.