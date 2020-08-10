أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها ستطور نظاما دفاعيا صاروخيا تكتيكيا خاصا، مصمما لحماية البنية التحتية من التهديدات المحتملة لمدفعية كوريا الشمالية بعيدة المدى.

وأوضحت الوزارة، في بيان حول خطط تطوير القوات المسلحة إلى غاية سنة 2025، أن هذا النظام الدفاعي الصاروخي يشبه في خصائصه منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، التي يخطط لإدخالها في الخدمة بالجيش الكوري الجنوبي.

وأشارت إلى أنها ستبدأ سنة 2021 في بناء حاملة طائرات خفيفة، كما ستنتج بحلول سنة 2025 المقاتلة من الجيل الخامس "كي إف – إكس"، التي لا تزال قيد التطوير.

وأضاف المصدر ذاته أن كوريا الجنوبية ستشرع كذلك في تطوير صواريخ موجهة من فئة "جو – أرض"، وأخرى مضادة لسفن بعيدة المدى، فضلا عن عزمها تصميم مركبة صاروخية ناقلة خاصة بها لإيصال الأقمار الصناعية الصغيرة إلى المدار حول الأرض.