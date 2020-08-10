البليدة: 2718 +7
سطيف: 2698 +19
قسنطينة 1322 +4
ورقلة: 1116 +12
باتنة: 1114 +0
بجاية: 1064 +24
تيبازة: 1015 +11
الجلفة: 994 +18
الوادي: 926 +0
بسكرة: 958 +22
المسيلة: 901 + 50
البويرة: 834 + 12
تلمسان: 765 + 13
تيارت: 736 +7
عنابة: 717 +36
المدية: 627 + 5
بومرداس: 592 +17
الأغواط: 579 +4
عين الدفلى: 573 +4
عين تموشنت: 547 +23
أدرار: 544 + 8
مستغانم: 541 +17
تيزي وزو: 536 +0
أم البواقي: 535 +2
خنشلة: 526 + 0
قالمة: 394 +1
جيجل: 394 + 21
برج بوعريريج: 487 +2
غرداية: 356 + 7
سيدي بلعباس: 349 +11
سيكدة: 340 + 1
تيسمسيلت: 321 + 12
معـسكر: 319 + 0
ميلة: 315 +3
بشار: 300 +1
سوق أهراس: 256 +0
نعامة: 244 + 0
البيض: 225 + 2
الطارف: 192 + 1
تمنراست: 192 + 13
الشلف: 165 + 16
تندوف: 150 +10
غليزان: 137 + 0
إليزي: 96 + 0
سعيدة: 59 +0