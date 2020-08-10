سجلت الجزائر 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في الوقت الذي تماثل فيه 414 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و تتوزع الإصابات على الولايات كالتالي

الجزائر: 3719 +45

وهران: 2788 + 39