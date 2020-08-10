أثمرت الزيارات الوزارية التي قادت 5 وزراء إلى ميلة يومي الجمعة و السبت عقب الهزات الأرضية عن خص الولاية بـ100 وحدة سكنية من السكن الإيجاري، حسب بيان صادر عن الولاية، و ذلك في إطار التكفل بتداعيات الهزة الأرضية التي مست ولاية ميلة يوم الجمعة، بالإضافة لإعانات مالية معتبرة قصد التكفل بالأضرار الناجمة عن تلك الهزة، على أن يحدد المستفيدون من الإعانات حسب نتيجة الخبرات التي ستقررها هيئة مراقبة البناءات و وفقا للتصنيف المقرر لكل بناية الذي سيحدد مبلغ كل متضرر.

و تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أوفدت 80 خبيرا و تقنيا لمعاينة و متابعة مخلفات الزلزال.