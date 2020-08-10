بالصور: الفيضانات تضرب المدينة القديمة التاريخية في صنعاء

BBC
10 أغسطس 2020 ()
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أحد اليمنيين يقف أمام مبنى مدمر.
EPA

قتل أكثر من 130 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة في اليمن، منذ منتصف يوليو / تموز، بحسب ما تقوله السلطات في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها متمردو الحوثيين.

وجرح عشرات آخرون بسبب شدة الأمطار.

وأدت الفيضانات إلى حدوث أضرار بالغة في المواقع التاريخية في المدينة القديمة من العاصمة، التي سجلتها منظمة العلم والتربية والثقافة، يونسكو بين المواقع الأثرية في العالم.

وتضم المدينة المئات من المنازل البيضاء والبنية اللون المتميزة، التي ترجع إلى ما قبل القرن الـ11 الميلادي.

وظلت تلك المنازل مهددة بسبب سوء حالتها وعنف الحرب.

يمني يسير بين أطلال المدينة القديمة
Reuters

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن محمد علي الطلحي، أحد سكان المنطقة قوله إنه هو وأسرته أصبحوا مشردين بعد تدمير المبنى القديم الذي كانوا يعيشون فيه يوم الجمعة.

وقال إن كل ما كانوا يملكونه دفن تحت الأرض.

عمال يهدمون مبنى أضرت به الأمطار.
Reuters
المياه مبعث سعادة بعض الأطفال في المدينة القديمة.
EPA
المياه مبعث سعادة بعض الأطفال في المدينة القديمة.
عمال يهدمون مبنى أثريا في المدينة القديمة المسجلة بين تراث العالم.
Reuters

وأدت الحرب المستمرة منذ خمس سنوات إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويعتمد ملايين الناس على المساعدات الغذائية، ويعتقد أن فيروس كورونا آخذ في الانتشار في البلاد، دون أن يرد عن ذلك أي تقارير.

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بالصور: الفيضانات تضرب المدينة القديمة التاريخية في صنعاء
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