أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الثلاثاء، أن برنامج الأغذية العالمي سيرسل 50 ألف طن طحين قمح إلى بيروت لتعزيز الإمدادات الوطنية. وكشف تقرير لوكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، أن الحكومة اللبنانية ليس لديها مخزون استراتيجي من الحبوب، وأن الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في ميناء بيروت دمر جميع المخزونات الخاصة في صومعة الحبوب الوحيدة في البلاد..

وقال التقرير إن برنامج الأغذية سيرسل شحنة الطحين "لتعزيز الإمدادات الوطنية وضمان عدم حدوث نقص في الغذاء بالبلاد"، وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات الطحين (الدقيق) في لبنان تكفي احتياجات السوق لمدة ستة أسابيع.

وأضاف "من المقرر أن تصل الشحنة الأولى وحجمها 17500 طن إلى بيروت خلال عشرة أيام لإمداد المخابز لمدة شهر".