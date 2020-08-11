دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، في بيان لها ، كافة المستفيدين من السكنات الواقعة بالأحياء السكنية المذكورة أدناه التقرب من مصالحنا التجارية على مستوى المديريات الجهوية و مديريات المشاريع قصد استكمال كل الإجراءات الإدارية و المالية .

وحسب البيان فإن الاحياء المعنية هي : حي 114مسكن ترقوي عمومي( علي عمران 6 مديرية المشاريع بالرويبة .) حي 36/ 476 مسكن ترقوي عمومي " ماكوتا" عين البنيان مديرية المشاريع بأولاد فايت / المديرية الجهوية وسط غرب بعين النعجة الجزائر العاصمة.

حي 60/ 260 مسكن ترقوي عمومي ببلاطو السويدانية مديرية المشاريع بأولاد فايت / المديرية الجهوية وسط غرب بعين النعجة الجزائر العاصمة.

حي 80 مسكن ترقوي عمومي بالأربعاء مديرية المشاريع ولاية البليدة .

حي 82 مسكن ترقوي عمومي ببلدية القصر مديرية المشاريع ولاية بجاية .

حي 150/ 300 مسكن ترقوي عمومي بولاية مستغانم المديرية الجهوية غرب بولاية وهران.

حي 218 مسكن ترقوي عمومي بولاية تيارت مديرية المشاريع بولاية تيارت .

حي 16 مسكن ترقوي عمومي بولاية البيض مديرية المشاريع بولاية تيارت.

حي 40 / 200 مسكن ترقوي عمومي بولاية الوادي المديرية الجهوية جنوب .

حي 28 / 369 مسكن ترقوي عمومي بولاية الأغواط المديرية الجهوية جنوب.