أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم. وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم". وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

وأثناء الإعلان عن تسجيل روسيا لأول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن إحدى بناته تلقت تطعيما ضد الفيروس وشاركت عمليا في تجربة اللقاح.

وقال بوتين خلال الاجتماع الحكومي الذي جرى به الإعلان عن تسجيل أول لقاح روسي ضد هذه العدوى: "إحدى بناتي تلقت بنفسها مثل هذا التطعيم، وبذلك تكون شاركت في التجربة. بعد التطعيم الأول، كانت درجة حرارتها 38، وفي اليوم التالي 37 مع القليل وانتهى الأمر".

وتابع الرئيس الروسي مشيرا إلى أنه "بعد الحقنة الثانية، التطعيم الثاني، ارتفعت درجة الحرارة قليلا ثم عادت بعد ذلك إلى طبيعتها. هي تتمتع بصحة جيدة وبمعنويات مرتفعة".

ولفت بوتين إلى أن "الكثير من الناس ليس لديهم أية أعراض خارجية مطلقا، وليس لديهم درجة حرارة بعد التطعيم"، مضيفا في الختام قوله: "بشكل عام، كل شيء يسير كما لو أنه لم يُعمل أي شيء".