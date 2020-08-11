توفي رضيع في الشهر الرابع عشر من عمره وأصيب والداه في حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه العاصمة بمنطقة اث منصور بدائرة مشدالة، 45 كلم شرق مقر ولاية البويرة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة "سجلت مصالحنا اليوم حادث انقلاب سيارة على الساعة السادسة صباحا وثمان دقائق بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر ببلدية آث منصور حيث تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية لمشدالة مدعمة بإسعافات وحدة القطاع العجيبة لإسعاف المصابين و نقلهم إلى مستشفى أمشدالة و تحويل جثة الرضيع من جنس ذكر البالغ من العمر 14 شهر إلى مصلحة حفظ الجثث بأمشدالة".