ارتفعت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، بدعم من توقعات بتحفيز أمريكي سيساعد في انطلاق أكبر مستهلك للنفط في العالم، وانتعاش في الطلب الآسيوي، في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصادات، وتسجيل سوق الأسهم أداء أقوى.

وأضاف خام برنت 29 سنتا أو ما يعادل 0.6 في المائة إلى 45.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 19: 09 بتوقيت الجزائر. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو ما يعادل 0.9 في المائة إلى 42.32 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار الدعم من مؤشرات على انتعاش الطلب على النفط في آسيا، وفقا لـ "رويترز".

ويوم الأحد، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إنه يرى الطلب ينتعش في آسيا مع فتح تدريجي للاقتصادات. وتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، في يوليو ، مدفوعا بصعود أسعار النفط العالمية في الوقت الذي ارتفعت فيه الأنشطة الصناعية مجددا صوب مستويات ما قبل فيروس كورونا، مما يضاف إلى مؤشرات على التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما دعم ارتفاع للأسهم الأوروبية التي صعدت للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم، مع مكاسب حققتها أسهم صناعة السيارات بفضل بيانات مبيعات في الصين.