قررت السلطات الولائية بتيبازة ، فتح 60 مسجدا عبر الدوائر العشر المشكلة للولاية تفوق قدرة استيعابها 1000 مصلي وذلك بداية من 15 أوت الجاري .

وكشفت مصالح ولاية تيبازة اليوم عن قائمة من 60 مسجدا موزعين على دوائر الولاية العشر منها مسجدين اثنين بعاصمة الولاية ،12 مسجدا بدائرة بواسماعيل ،4 مساجد بدائرة فوكة ،12 مسجدا بدائرة القليعة ، 5 مساجد بدائرة احمر العين ،6 مساجد بدائرة حجوط مسجدين اثنين بدائرة سيدي اعمر ،7 مساجد بدائرة شرشال و 5 مساجد بدائرة ڨوراية وكذا 4 مساجد بدائرة الداموس. في السياق، تشهد المساجد المعنية بقرار الفتح عمليات تنظيف وترتيب وفقا للبرتوكول الصحي المعد لاعادة الفتح.