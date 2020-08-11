أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد على استقرار الوضع الصحي في البلاد وأن المستشفيات عبر الوطن باتت في أريحية ولم تعد تشهد ضغطا كبيرا مسجلا في الوقت نفسه تراجعا طفيفا في عدد الاصابات.

وأضاف بن بوزيد الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على "القناة الإذاعية الثانية" أن القطاع الصحي يتوفر على 19 ألف سرير، ونسبة 36 بالمائة فقط منها مستغلة وهذا ما يجعل المستشفيات تشهد أريحية في هذا المجال مذكرا بالمناسبة بالتضحيات التي بذلها عمال قطاع الصحة الذين توفي منهم أكثر من 70 بينما أصاب الفيروس نحو 4000 عامل. وبخصوص الاعتداءات المسجلة في الفترة الأخيرة على عمال القطاع قال" إن هذه الظاهرة لم تعد موجودة، كما أن القوانين التي صدرت في هذا الشأن أعطت ثمارها".

وثمن في الوقت ذاته وعي المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية على غرار استعمال الكمامة والتباعد الجسدي واعتبر هذه السلوكات مؤشرا إيجابيا في حصر انتشار الفيروس، غير أنه شدد على عدم التراخي وأخذ الحيطة والحذر.

وعن قضية اللقاح المرتقب أوضح الوزير أن الجزائر تترقب إنتاجه وأنه سيكون متوفرا للشعب الجزائري فور تسويقه، غير أن هذا يخضع لعدة شروط منها فعاليته وقال: إن اللقاح الروسي هو الأقرب حتى الآن غير أن تسويقه لن يكون قبل شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.