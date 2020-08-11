أعلن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن الإعداد قريبا لسن قانون لمحاربة ظاهرة العصابات في الأحياء الشعبية.

وقال بلقاسم زغماتي، خلال تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر مختار بوشريط أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا في سلك القضاء، تؤشر إلى التخلص من معيار الولاء في التعيينات بالمناصب النوعية في سلك العدالة.

وأضاف الوزير، إن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية، مؤخرا في سلك القضاة ليست كسابقاتها من التغييرات، حيث ارتكزت على معيار التخصص، لافتا إلى أن هذا المعيار مؤشر على نبذ معيار الولاء الذي عانينا منه وتسبب بعجز القضاء عن تلبية احتياجات المتقاضين المشروعة، إلى جانب معايير الحياد والاستقلالية.

وشدد الوزير على أن القضاء معني بحماية السلم والأمن في المجتمع والتعامل معه بالصرامة اللازمة

وأعلن بلقاسم زغماتي، عن إعداد مشروع قانون خاص لردع ظاهرة العصابات في الأحياء التي تستعمل الأسلحة البيضاء لترويع الآمنين وخلق جو إنعدام الأمن، مؤكدا أن القضاء معني بحماية الأمن والتعامل مع هذه الظاهرة بحزم. إلى جانب ظاهرة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بالحياة الخاصة للمواطنين وعائلاتهم والإعتداء على مؤسسات الدولة بشكل لم يسبق له مثيل.