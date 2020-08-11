أطلق البنك الوطني الجزائري، اليوم الثلاثاء نشاط "الصيرفة الإسلامية" على مستوى وكالتين إضافيتين بالعاصمة وھما حسين داي وسطاوالي حسبما أفاد به بيان للبنك.

وكانت وكالة ديدوش مراد بوسط العاصمة هي أول وكالة أطلق فيها هذا النشاط في 4 أغسطس الجاري، حسبما أعلنه ذات البيان. وحسب ذات المصدر فإن هذه الاجراءات تدخل في إطار تجسيد وتنفيذ استراتيجية البنك الوطني الجزائري الهادفة إلى تعميم "الصيرفة الإسلامية" على جميع وكالاتها عبر الوطن.

و أضاف المصدر أن هذا التعميم التدريجي لنشاط الصيرفة الإسلامية عبر وكالات البنك يأتي عقب الاقبال الكبير والتدفق البشري الملحوظ على مستوى وكالة ديدوش مراد، التي كان لھا السبق في تسويق المنتجات التسعة (9) المخصصة خلال ھذه المرحلة من العمل بالصيرفة الإسلامية.

وأبرز أن البنك الوطني الجزائري يعتزم "تسريع تعميم تسويق المنتجات المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية على مستوى وكالاته عبر كامل التراب الوطني بمعدل لا يقل عن خمس (5) وكالات أسبوعيا و ذلك بداية من 16 أغسطس الجاري". وسيقوم البنك - يضيف البيان- بنشر بيانات إعلامية عبر الصحافة وكذا على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي علاوة على موقعه الإلكتروني وذلك توازيا مع كل إثراء جديد لنشاط الصيرفة الإسلامية على مستواه، سواء من حيث عدد الوكالات أو من حيث عرض المنتجات الجديدة في سعي حثيث لإفادة المواطنين وتلبية رغباتهم في هذا النوع من الخدمات والمنتجات البنكية ".