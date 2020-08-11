سلمت اليوم الثلاثاء مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني 282 شاحنة من علامة مرسيدس بنز للمديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع ومؤسسات عمومية وخاصة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه" تمّ اليوم الثلاثاء 11 أوت 2020 بالرويبة، تسليم (282) شاحنة من علامة مرسيدس- بنز، مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لصناعة الوزن الثقيل بالرويبة " SPA SAPPL-Rouiba"، مخصصة لنقل الأفراد ونقل البضائع وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، ومؤسسات عمومية وخاصة.

وأضاف ذات المصدر أن هذه العملية تندرج ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها، وطبقا للمخطط الوطني الرامي إلى ترقية المنتوج الوطني وتلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة. كما أن هذه العملية الهامة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة، والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها من حيث الكم والكيف في الآجال المحددة.